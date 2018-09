Mučil in ubil 10 ljudi: to naj bi bil razlog za to

WICHITA – V javnost je pricurljal intervju s serijskim morilcem Dennisom Raderjem (73), v katerem je priznal, zakaj je storil te grozote. Pogovor je bil posnet že pred 13 leti, kmalu po Raderjevem priznanju 10 umorov, tudi dveh otrok. Morilec, ki je vse žrtve zvezal, mučil in ubil, je bil aretiran leta 2005, trenutno pa v zaporu preživlja 10 dosmrtnih kazni.





»Kako lahko človek, kot sem jaz, pripadnik cerkve, ki je vzgojil družino, stori takšne stvari?« je takrat dejal novinarju Larryju Hattebergu. Želel je, da ves svet izve, da je serijski morilec. »Osebno menim, in vem da to ni najbolj krščansko, da je v meni demon. Pod njegovim vplivom sem bil že, ko sem bil mlajši. Praktično je prevzel kontrolo nad menoj.« Na vprašanje novinarja, ali je do žrtev gojil kakšna čustva, je odgovoril pritrdilno. »Do njih sem gojil močna čustva,« je priznal morilec, ki je svoja dejanja skrival pred ženo in otroki. Vendar niso bili krivi le demoni, The Daily Mail piše, da je v veliki meri botrovala storjenim grozotam Raderja bolestna želja po slavi in moči.