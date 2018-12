Mož umrle Danijele: »Kupila je modro obleko, zdaj jo bom v njej pokopal

je še vedno v šoku, potem ko je izgubil ženo(48), s katero sta bila poročena od leta 2003. Umrla je na t. i. avtobusu smrti, kot pišejo srbski mediji. Poročali smo o tragični nesreči avtobusa v petkovem jutru v Nišu, v katerem je umrlo več oseb. »Večinoma se je vozila v službo z avtobusom, včasih pa je šla skupaj s kolegico z avtom.« Povedal je, da se prav usodnega jutra ni mogla odločiti, ali bi šla z avtom. »Ko je odhajala tistega jutra, se je ustavila na terasi in rekla:, kaj če bi šla z avtom?' Ravnokar sem prišel iz nočne izmene in sem ji rekel, da jo zapeljem do prijateljice, a se je zaradi poledice odločila za avtobus.«Dejan je nato šel spat, ob 8.15 pa ga je zbudila mati in mu povedala, da se je prav ta avtobus trčil z vlakom. Ko je prišel na mesto nesreče, mu je bilo kmalu jasno, da je umrla. V petek zvečer bi morala na službeno zabavo, a se je odločila, da ne bo šla, saj prihaja na obisk nečakinja iz Nemčije. »Da bi praznovali njen 18. rojstni dan. Kupila si je modro obleko, ki jo je hotela obleči. Zdaj jo bom v njej pokopal,« je še dejal strti mož.