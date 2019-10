Most zgrmel na ribiške ladje

Vzrok nesreče še ni znan, morda je temelje zamajal tajfun. FOTO: Reuters

6

ljudi pogrešajo, upanja je vse manj.

TAJPEJ – Hoteli so se ogniti tajfunu, pa se je nanje zrušil most. V mestu Suao v pokrajini Yilan na severovzhodu Tajvana se je podrl most nad pristaniščem, ravno ko je čez peljal tovornjak cisterna, poln goriva, zato je izbruhnil tudi požar.Most Nanfangao, ki velja za turistično znamenitost, je v včerajšnjih jutranjih urah zgrmel na več ribiških ladij, ki so prevažale več deset ljudi. Deset je ranjenih, od tega šest huje, najmanj šest ljudi pa pogrešajo, poročajo tuji mediji. Nesrečne ribiče iščejo potapljači, a je bilo upanja včeraj iz ure v uro manj. Do konca naše redakcije novic o preživelih ni bilo, priče pa so poročale o številnih ribičih, ki so med nesrečo padli v vodo, mnogi pa so v morje skočili, da bi se ognili padajočim gmotam z višine 20 metrov. Po nekaterih podatkih naj bi v vodo zgrmelo tudi nekaj sprehajalcev, ki so v trenutku nesreče stali na mostu.Vzrok za nesrečo ni znan, tuji mediji pa poročajo, da je kraj v nedeljo zajel tajfun Mitah s 162 kilometri na uro in morda zamajal temelje konstrukcije. Številne ribiške barke naj bi do včerajšnjega jutra v luki čakale na mirnejše morje in prijaznejše vremenske razmere, med ponesrečenimi in pogrešanimi, ki jih je iskalo 60 vojakov in potapljačev, pa so po večini filipinski in indonezijski državljani, ki z delom v Tajvanu služijo bolje kakor v domovini.