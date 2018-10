Moškega (29) ubil parazit, ki se je hranil z njegovimi možgani

Pokojni Fabrizio FOTO: Gofundme.com

NEW YEARSY – Zdravstveniki preiskujejo med srfarji priljubljen Waco's BSR Cable Park. Pred kratkim je umrl 29-letni moški, ki je obiskal ta rezort, za njegovo smrt pa je kriva ameba (znana pod imenom Naegleria fowleri ), ki se hrani z možgani. Staknil naj bi jo prav med srfanjem v omenjenem parku, sumijo strokovnjaki.je prve simptome zaznal septembra: začelo se je z glavobolom, ki ni minil do naslednjege dne, njegovi simptomi pa so se stopnjevali do faze, ko ni bil več sposoben tvoriti smiselnih povedi ali vstati iz postelje; takoj so ga prepeljali v bolnišnico, izvidi pa so razkrili prisotnost amebe.Ameriški Center za nalezljive bolezni (CDC) pregleduje vzorce vode, da bi potrdili prisotnost omenjenega človeku nevarnega parazita. Ta se zadržuje v jezerih in izvirih, v ljudi pa vstopi skozi nos, od tam naprej pa v možgane. Povzroči lahko amebni meningoencefalitis, ki je skoraj vedno usoden.Strokovnjaki mirijo, da se parazit ne prenaša s človeka na človeka.