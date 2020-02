Morske kalvarije konec po 32 dneh

Ko so jih rešili ribiči, so bili živi samo še štirje.

Papuo Novo Gvinejo so zapustili že konec decembra. FOTO: Guliver/Getty Images

Grozote dvanajsterice, ki je 22. decembra zapustila otok v Papui Novi Gvineji in krenila proti 100 kilometrov oddaljenemu otočju Carteret, so nepredstavljive. Skupina sorodnikov in prijateljev je bila namenjena na božične počitnice, ki so jih želeli preživeti nekoliko drugače, a avantura se je sprevrgla v tragedijo. Preživeli so samo štirje.Njihov čoln, ki ga je poganjal zunanji motor, se je namreč kmalu potem, ko je odplul z domačega otoka Bougainvilla, ki si prizadeva za neodvisnost od Papue Nove Gvineje, prevrnil. Nekaj potnikov je takoj utonilo, preostalim pa je uspelo obrniti čoln in iz njega izčrpati vodo. Prazniki so se tako sprevrgli v najhujšo nočno moro, nesrečnike pa so tokovi nenadzorovano nosili proti Tihemu oceanu. In tako je bilo vse do konca januarja: v dolgih dneh, ko se jih je vse bolj polaščal obup, so mimo njih plule številne večje ladje, a so bili premajhni, da bi jih opazili, brez razpoložljivih signalov jih niso mogli priklicati. No, nekega dne so njihov čoln končno opazili ribiči: srečali so se kar 2000 kilometrov od Bougainvilla, v vodah Nove Kaledonije, a na krovu so bili živi samo še štirje. Preostale je vzela dehidracija, tudi dojenčka, so šokirani spoznali ribiči, ki so četverico en teden zdravili na krovu, dokler niso dosegli Salomonovih otokov, kjer so jih hospitalizirali, poroča britanski Guardian.Najbolj trdoživa četverica, menda odrasla moška, ženska in njena dvanajstletna hči, je preživela zaradi dežja, dragocene kaplje so lovili v zabojnik in se tako za silo odžejali, tu in tam pa so lakoto pomirili s kokosom, ki je priplaval mimo. In čeprav je njihova zgodba naravnost grozljiva, vse kaže, da sploh ni redka: predvsem med božično-novoletnimi prazniki mnogi potujejo med otoki, a pogosto neustrezno opremljeni in nepripravljeni na oceanske tokove.