Moril na študentski zabavi

Priče so se udeležile zabave ob country glasbi. FOTO: Ap

Začel je streljati na študentski zabavi.

THOUSAND OAKS – V kalifornijskem mestu Thousand Oaks je v noči na četrtek odjeknilo streljanje, ki je bilo usodno za 12 ljudi in napadalca, najmanj 11 je bilo ranjenih. Tragedija se je zgodila v lokalu s country glasbo, v katerem se je odvijala študentska zabava. Strelec je prišel v lokal Borderline Bar and Grill oblečen v črn plašč in oborožen s pištolo z dodatnimi naboji in večjim številom dimnih granat. Med njegovimi žrtvami sta tudi šerif okrožja Ventura in varnostnik na vratih lokala. Pod streli so padli prodajalec vstopnic in več študentov. Pred lokalom je ležalo še eno truplo moškega.Vsiljivec je bil oblečen v črno in je nosil kapo za bejzbol, sončna očala in masko, ki je skrivala spodnji del njegovega obraza. Najprej je ustrelil vratarja, nato vstopil in začel streljati na mlado žensko za blagajno. Nato je odvrgel dimne granate na plesišče in začel obsedeno streljati. Policija je pozneje potrdila, da je storilec umrl zaradi ran.V lokalu je bilo približno 200 ljudi. »Bila sem pri vhodnih vratih in se pogovarjala z očimom. Slišala sem pokanje. Trikrat ali štirikrat je počilo in vrgla sem se po tleh. Varnostnik je bil mrtev in moški je imel pištolo,« je povedala priča dogodka. Reševalci so na kraj tragedije prišli okoli pol dvanajste ure.V napadu naj bi bilo izstreljenih okoli 30 nabojev. Ljudje so se skrivali po straniščih in hodnikih, nekateri so zbežali do bližnje bencinske črpalke. Moški naj bi bil še v lokalu, ko so prišle specialne enote policije.