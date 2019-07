Mladenič J. I. (24) šel na trampolin in umrl

TUČEPI – V mestecu Tučepi v bližini Makarske se je zgodila tragedija. Mladenič (24) je umrl, ko je šel na trampolin. Gre za J. I. iz Vukovarja.



Ogled kraja dogodka še poteka



Njegovo truplo so že prepeljali na obdukcijo, poročajo hrvaški mediji. Vzrok za nesrečno smrt še ni znan. Več informacij bo po ogledu kraja tragičnega dogodka.



Sestra pokojnika: »Upam, da bo kdo odgovarjal«



Nesrečnika, ki je delal na trampolinu, naj bi ubila elektrika. Ko so otroci želeli na trampolin, se je dotaknil železnih vrat in takrat ga je stresla elektrika.



»Pod trampolinom je namreč več žic za zvočnike bližnjih lokalov in očitno se je ena izmed njih dotaktnila trampolina,« je za 24 sata povedala sestra pokojnika.



Ne sprejema razlage, da je njen brat umrl zaradi srčnega udara, saj je bil mlad in zdrav. »Upam, da bo kdo odgovarjal za njegovo smrt,« je še dodala.