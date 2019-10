Mislila sta, da je posvojena Natalija otrok, a hotela ju je ubiti

INDIANAPOLIS – Kristine (45) in Michael (42) Barnett sta leta 2010 posvojila Natalijo Grace iz Ukrajine, zdaj pa sta osumljena zanemarjanja otroka, saj naj bi jo pustila samo v stanovanju in odšla v Kanado. Kristine se je odločila, da medijem pove svojo plat zgodbe, mnogi so bili šokirani.



Kot je razkrila Kristine, sta bila v resnici žrtvi onadva z možem. Po navedbah zdravnikov Natalija ni stara 10, temveč 22 let. Zaradi pritlikavosti naj bi bila videti kot nedolžen otrok, a je po navedbah Kristine daleč od tega. Večkrat naj bi ju z možem celo napadla. »Med spanjem je stala zraven naju. Vse ostre predmete smo morali skriti. Mediji pravijo, da sem zlorabljala otroka, ampak ona ni otrok. Natalija je ženska. Zdravniki so potrdili, da je duševno nestabilna. Med drugim je enkrat skočila iz premikajočega se avtomobila, spet drugič nas je hotela zastrupiti z belilom. Ves čas nama je grozila, da naju bo ubila v spanju.« 'Šestletnica' je imela sramne dlake Kristine je o Natalijini starosti posumila, ko je med kopanjem opazila, da ima sramne dlake, čeprav naj bi takrat imela komaj šest let. Opazili so tudi, da se izraža drugače kot drugi otroci. Stalno se je družila s starejšimi od sebe. Natalijino obnašanje je bilo nato vse slabše, delovanje pa čedalje agresivnejše. Po stenah je razmazovala telesne tekočine, imela prisluhe in ljudem grozila s smrtjo. Leta 2012 je končala na psihiatriji, kjer je zdravnikom priznala, da je v resnici mnogo starejša. Starši so se nato preselili v Kanado, z Natalijo pa so prekinili vse stike. Kristine meni, da je Natalija našla novo družino, v kateri se izdaja za otroka.