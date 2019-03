Ministrica zbila deklico: jokala je, ko je pripovedovala, kaj se je zgodilo

VINKOVCI – Včeraj dopoldne se je zgodila nesreča, v kateri je bila huje poškodovana deklica. Zlomljenih ima več kosti, hrvaški mediji pa poročajo, da je otrok cesto prečkal tam, kjer ni označenega prehoda za pešce.



Mimoidoči so kmalu prenesli vest, da je na kraju tudi ministrica, ki je bila obkrožena s policisti. Tam naj bi bil tudi njen mož. V policijski kombi naj bi vstopila v solzah, solze pa so ji tekle po licih tudi, ko je policija pojasnjevala, kaj se je zgodilo.



Na ministrstvu so kasneje potrdili, da je pred vozilo, ki ga je upravljala ministrica Gabrijela Žalac, pritekel desetletni otrok. Ministrica je v sporočilu za javnost napovedala, da bo poškodovano deklico obiskala, primer pa bodo preiskale za to pristojne službe.