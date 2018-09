Medicinska sestra (22) se je obesila: tega ni mogla prenesti

MANCHESTER – Pred kratkim se je Clara Malagon (22) usposobila za medicinsko sestro. Delala je na urgenci v Manchestru in bila dežurna ravno tisti večer, ko se je na koncertu slavne Ariane Grande v tem mestu zgodil teroristični napad.



Kot piše The Sun je sprejemala predvsem otroke z grozljivimi poškodbami, ki s nastale ob eksploziji. Spomnimo, teroristični napad se je zgodil 22. maja 2017. Umrlo je 22 ljudi, mnogi so bili hudo poškodovani. »Bilo je zelo travmatično zanjo. Poklical sem jo, saj sem sam tudi delal in vprašal, če je ok. Odgovorila mi je, da ja, ampak da je videla otroke, ki niso preživeli,« je po njeni smrti povedal oče doktor Ignacio Malagon. Svetoval ji je tudi, da se pogovori z nadrejenimi. Odšla je na svetovanje…



Le sedem tednov po tem pa se je mlada medicinska sestra obesila v svojem stanovanju v Manchestru.