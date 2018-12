Mati ustrelila 14-letno hčer, ker je klicala na pomoč

Natalie je žrtev vojne med starši.

14-letnica je obležala mrtva v svoji sobi.

KENT – V torek ponoči so aretirali 52-letno Američankozaradi umora lastne hčerke. Ženska iz ameriške zvezne države Washington je s strelom pokončala svojo 14-letnico, medtem ko je ta poskušala priklicati pomoč zaradi nasilja v družini. Dekle je govorilo s klicnim centrom, ko jo je mama ustrelila v glavo. Na pomoč je klicala iz zgornjega nadstropja družinske hiše, spodaj so se prepirali starši. Njen očenaj bi bil zvezan, žena pa naj bi ga napadla z električnim paralizatorjem. Zakonca sta se ločila in se prepirala o preživnini za svoja dva otroka; par ima še 12-letnega sina.Svetlana je bivšega moža napadla z električnim paralizatorjem, ko sta z Natalie prišla domov. Nato je njega in sina zvezala s plastičnimi zankami. »Svetlana je potegnila pištolo in jo namerila v bivšega moža. Rekla mu je, da ga bo ubila, ker je uničil njeno življenje,« je povedal policist. Nedavno je izgubila še skrbništvo nad otrokoma, zato je bila povsem obupana.Hčerka je stekla v zgornje nadstropje in poklicala policijo. »Ko jo je mama zalotila, da kliče pomoč, jo je ustrelila.« ​Svetlana je nato poskušala ustreliti še bivšega moža, a se je pištola zataknila. Čeprav zvezan se je zagnal vanjo in jo pritisnil ob zid. Pištola je padla po tleh in nekako mu jo je uspelo zgrabiti.