Mater in štiri otroke zbil na pločniku: otroci so bili na vseh straneh, ženska nepremična

NOVI TRAVNIK – Nermin Rustempašić (34), ki je v petek okoli 20.30 z avtomobilom dobesedno pregazil Azro Hajrić (30) in štiri otroke v Novem Travniku, je imel več kot tri promile alkohola v krvi, je povedal namestnik tožilca Dragan Popović za Dnevni avaz. Azra je umrla, ko je 9-letno hčer držala za roko. Ta je izgubila boj za življenje na poti v bolnišnico. »Voznik opla astre je pred mestno mošejo izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na pločnik in z avtom drsel ob ograji,« je dejal Popović. Dva otroka so težko poškodovana odpeljali v UKC v Sarajevo, enega pa v bolnišnico v Novi Travnik. Mimoidoči so sicer poskušali pomagati žrtvam po nesreči, vendar je bilo za mater in hčer prepozno. Javno bi ga linčali »Bil sem v vojni, videl sem grozne prizore, a česa takega še ne. Otroci so ležali na vseh straneh. Nobeden ni kazal znakov življenja. Rešilec je prispel hitro, otroke so takoj odpeljali v bolnišnico, za žensko pa je bilo žal prepozno,« je dejal neki očividec.



Policisti so bili sicer prisiljeni pijanega voznika hitro umakniti s ceste, saj so se začeli zbirati razjarjeni domačini, ki so bili pripravljeni pijanega cestnega morilca linčati.