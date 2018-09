Mami, ki je davila in ubila sina (3), tri desetletja zapora  

PULJ – Vrhovno sodišče je potrdilo sodbo sodišča v Pulju, ki je odločilo, da sta Chiara Pašić in 15-letno dekle krivi uboja Chiarinega triletnega sina.



Kot poroča Glas Istre, je njune pritožbe in pritožbe državnega tožilstva vrhovno sodišče zavrnilo ter tako potrdilo izrečeno kazen. Ker pa gre za dolgoletno kazen, je mogoče še ena pritožba, preden bo obsodba pravnomočna.



Najstnica, ki je sodelovala v zločinu, bo največ tri leta preživela v popravnem zavodu, vsake šest mesecev pa jo bodo izprašali ter videli, kako naprej. Obe bosta morali tudi na psihosocialno zdravljenje.



Spomnimo, Pašićeva je v sostorilstvu z mladoletnico lanskega 23. maja med 19.00 in 20.30 v stanovanju v Pulju zadušila otroka, medtem ko je ležal na hrbtu. Jutarnji list poroča, da je mladoletnica otroku na glavo položila vzglavnik, medtem ko ga je mati držala za noge, da se ne bi rešil iz primeža. Nato sta vlogi zamenjali: Chiara je menda celo sedla na vzglavnik, mladoletnica pa je držala otrokove noge. Ko je deček obležal negiben, sta ga odnesli do obale, kjer sta ga odvrgli v vodo.