Mama mrtvega Igorja: Kako naj zberem šest tisoč evrov za prevoz sinovega trupa?

Igor je rasel brez očeta

Igor je odraščal le z materjo, saj mu je oče umrl, ko je imel osem let. »Takrat sva ostala sama, zdaj pa nimam nikogar,« je s solzami v očeh povedala mati.





»Kako naj zberem 6000 evrov?«

Mati(33) iz Subotice, ki je minuli teden zaradi še nejasnih okoliščin padel iz šestega nadstropja neke stavbe v Londonu, je povsem na tleh. Za Kurir je povedala: »Sina edinca sem videla nazadnje pred dvema tednoma. Iz Londona je prišel k meni na štirinajstdnevni obisk. Vseskozi je bil nasmejan in srečen in imel velike načrte za prihodnost.«Igor je sicer v Londonu živel z 28-letno partnerico iz Litve. To je policija že aretirala, saj obstaja možnost, da je kriva za Igorjevo smrt.»Skupaj sta bila tri leta in imela sta lep odnos. Bila je intelektualka in bila sta kolega. Veliko sta potovala. Kaj se je tistega tragičnega dne zgodilo, ne vem. Doslej so povedali le, da sta se sprla in da so jo aretirali zaradi suma, da je Igorja porinila skozi okno,« pravi Igorjeva mati.Igor je bil diplomirani inženir poslovne informatike in se je v London preselil pred petimi leti. S sinom se je mati slišala le dve uri pred njegovo smrtjo. »Tistega dne mi je poslal sporočilo. Napisal je: Kmalu te pokličem, mama, vse je v redu.' A klica nisem dočakala. Vse od njegove selitve v London, sva se po telefonu slišala vsak drugi dan.«Mati pa ima zdaj še eno skrb. Stroški prevoza trupla v Srbijo bi bili najmanj 6000 evrov, ob mizerni pokojnini pa si seveda česa takšnega ne more privoščiti. »Kako naj zberem ta denar in sina pripeljem domov?« pravi obupana.