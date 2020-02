Mama iz pekla: ubila lastna otroka in zlorabila psa

Američanka(37) je obtožena, da je obesila svoja mladoletna otroka(8) in(4). Kot poroča britanski Mirror, je na sodišču trdila, da ni kriva in da sta otroka naredila samomor, a je preiskava pokazala, da je to daleč od resnice. Zgodovina na njenem računalniku je preiskovalcem razkrila, da je na spletu iskala, kako prirediti samomor.Mrtva otroka so v družinski hiši našli lanskega septembra. Ko so preiskali dom, pa so našli tudi grozljive in nazorne fotografije, na katerih Snyderjeva spolno zlorablja družinskega psa. Policiji je dejala, da je imela pitbula, ki ga je kasneje podarila naprej.Da v družini ni vse tako kot mora biti in da sta otroka v nevarnosti, so očitno vedeli tudi na pristojnem centru za socialno delo. Leta 2014 so namreč otroka mami odvzeli, a so ju po nekaj mesecih vrnili. Zakaj, ni jasno.Mama iz pekla, ki ji zdaj grozi smrtna kazen, krivdo zavrača in vztraja, da ni kriva.