Mafijskega šefa ustrelili in povozili

Mrtev je obležal pred lastno hišo. FOTO: Google

NEW YORK – V sredo se je končalo več kot tri desetletja dolgo mafijsko premirje, potem ko so pred domom na Staten Islandu večkrat ustrelili in z manjšim tovornjakom povozili, šefa mafijske družine. Policija je potrdila, da so 53-letnega Calija šestkrat ustrelili pred opečnato hišo v elitni četrti Todt Hill, medtem ko so bili njegovi otroci in žena v notranjosti.To je prvi umor mafijskega šefa, potem ko je leta 1985dal ubiti takratnega vodjo družine Gambini. »Gotti je bil bolj spoštljiv, saj je to naredil zunaj, na Manhattnu,« se je razburil eden izmed članov mafijske združbe.Policija je na kraj napada prispela nekaj po deveti uri zvečer, Calija so razglasili za mrtvega kmalu zatem v bolnišnici. Policija in FBI poskušata ugotoviti, ali je šlo za mafijski obračun ali za samostojni napad. »Cali je imel z družino večerjo, ko je pripeljal manjši kamion,« je povedal neimenovani vir. »Najprej je bilo slišati šest strelov, nato še tri. Moški je ležal na tleh z obrazom navzgor.«Sosedje so pretreseni nad umorom, saj česa takšnega v soseski še niso doživeli. Cali je prišel s Sicilije, bil je poročen z nečakinjo, več let je deloval v vodstvu družine, preden so ga leta 2015 postavili na njeno čelo, zamenjalje, poznanega tudi kot. Celi naj bi skrbel predvsem za preprodajo heroina in oksitocina. Bil naj bi klasičen mafijski šef, ki ni maral riniti v ospredje.Obsojen je bil samo enkrat, leta 2008, ko je sedel 16 mesecev zaradi izsiljevanja v povezavi z gradnjo dirkalne steze na Staten Islandu. V zadnjem času so se mafijski posli v New Yorku povečali, zato številnih umor ne preseneča. Oktobra je bil v Bronxu ubit 71-letni, član mafijske družine, nedavno pa je iz zapora prišel 71-letni, brat Johna Gottija, ki je sedel 29 let zaradi preprodaje heroina.