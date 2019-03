Mafijskega šefa pred domom pokosili streli

NEW YORK – Šef newyorške mafijske družineje bil ustreljen pred svojim domom na Staten Islandu v sredo zvečer. Calija (53) so pokosili streli v prsi okoli 21. ure, napadalec, ki naj bi ga zadel najmanj šestkrat, pa je po poročanju medijev nato za dobro mero še zapeljal čez njegovo truplo z modrim poltovornjakom. Calija so hitro odpeljali v bolnišnico, kjer pa so ga kasneje razglasili za mrtvega.»Slišal sem samo bam, bam, bam, bam, bam. Vsega je bilo konec v nekaj trenutkih,« je dogodek za New York Times opisal neimenovani sosed. Mediji v Velikem jabolku pišejo, da gre za prvi uboj kakšnega mafijskega šefa po letu 1985. Motiva policija ne pozna, prav tako niso še nikogar aretirali.Cali je vodenje družine Gambino prevzel leta 2015 od tedanjega šefa. Najbolj znani šef družine je bil zloglasni »kralj New Yorka«, ki je bil leta 1992 obsojen za 13 ubojev in niz drugih kaznivih dejanj.