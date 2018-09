Madžara z banano v čer

VIR – V priljubljenem počitniškem kraju Žitna uvala na otoku Vir pri Pagu se je zgodila huda nesreča. Skupina tujih turistov je priljubljeno banano – napihljivi vodni pripomoček, na katerega sedemo in se na njem pustimo vleči z motornim čolnom po vodni gladini – pripela za vodni skuter in se odpravila na vodno zabavo.



Za volanom skuterja je domnevno sedel madžarski državljan, na tubo pa sta menda sedla 53- in 59-letni Madžar. Ko je bilo veselje na vrhuncu, je gumijasta banana domnevno zadela ob čer, štrlečo iz vode, pri čemer se je starejši Madžar huje poškodoval, mlajši pa naj bi jo odnesel z lažjimi poškodbami.



Hrvaška policija še preiskuje incident, a statistika govori o precej pogostih nesrečah s tubo. Spomnimo, pred tedni sta v Črni gori na Veliki plaži v Ulcinju v nesreči s tubo, ki jo je vlekel skuter, umrla slovenska državljana, 35-letna mati in njen 10-letni sin. Življenje sta izgubila, ko je banana trčila v turistično ladjico. Trinajstletna hči in oče sta se lažje poškodovala.