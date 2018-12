Lažni draguljar sunil diamant

Diamant je prodal močno pod ceno.

BANGKOK –je ime 59-letnemu tajskemu prevarantu, ki se je po sicer domiselnem ropu znašel za zapahi. Pred leti je postal odvisen od iger na srečo, zaradi česar je nekoč najbogatejši človek v Chanthaburiju, tudi sam trgovec z dragimi kamni, skoraj popolnoma obubožal. Vse svoje prihranke v višini okoli tisoč evrov je nato vložil v najem prostora ter ga opremil kot draguljarno. Nato je k sebi zvabil prodajalca z dragimi kamni iz Indije, ki je s seboj prinesel 270.000 evrov vreden diamant.Prevarant in 44-letnista se spoznala že pred časom na nekem sejmu za preprodajo dragih kamnov ter si izmenjala številki. In ostala v stiku. Ko je Pipatpongpat izvedel, da Jain prodaja dragi diamant, je šel v akcijo: najel je lažno prodajalno in možakarja iz Kambodže na mopedu, da mu je pomagal pobegniti, ko je ukradel diamant. Bilo je prejšnji torek okoli tretje ure popoldne, ko je Pipatpongpat opazoval dragi kamen v svoji lažni prodajalni ter rekel, da bi ga rad videl še pri dnevni svetlobi – in zbežal.Iskali so ga vse do petka, prijeli so ga na meji s Kambodžo, kamor je hotel zbežati s svojo ženo. A brez diamanta, tega je medtem prodal nekemu moškemu iz Vietnama, ki ga je spoznal v igralnici. Zanj je dobil le 13.000 evrov.