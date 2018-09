Lauro B. (18) povozil pijani najstnik, njegovima staršema grozi zapor

ZADAR – Oče in mati 16-letnika iz Selina, ki je v začetku avgusta med vožnjo z motorjem v pijanem stanju na cesti v Starigradu do smrti zbil 18-letno Lauro B. iz Našic, bosta najverjetneje kazensko odgovarjala zaradi kršenja otrokovih pravic, za kar je predvidena zaporna kazen od šest mesecev do pet let.



Dokazi kažejo, da 46-letnega očeta in 41-letno mamo bremenijo kaznivega dejanja proti sinu, saj sta zanemarila njegovo vzgojo. Spomnimo, 2. avgusta ob 4.30 je 16-letnik je vozil motorno kolo KTM 200 z 1,8 promila alkohola v krvi in zaradi prekoračitve hitrosti na ravnem delu ceste izgubil nadzor nad vozilom. Skupaj z motornim kolesom ga je zaneslo na pločniku na rob ceste, kjer je stala 18-letna peška v družbi svojih prijateljic. Motor jo je zadel in utrpela je več hudih poškodb, zaradi katerih je takoj po nesreči umrla v zadrski bolnišnici. V nesreči so bile lažje poškodovane tudi prijateljice, stare 18 in 16 let, piše Zadarski.hr. Staršev ni zanimalo, kje je njun otrok Med policijsko preiskavo so ugotovili, da je 16-letnik vozil motorno kolo, čeprav ni imel vozniškega dovoljenja. Lastnik motorja, njegov oče, prav tako nima vozniškega izpita za motor, a ga je kupil z namenom, da ga vozi njegov sin. Mladenič je očitno imel vozilo v uporabi s soglasjem staršev, čeprav sta vedela, da nima dovoljenja in da pri svoji starosti ne sme voziti tako močnega motorja. V krvi je imel 1,8 promila alkohola, kar je razmeroma visoka stopnja alkoholiziranosti za mladoletnika. Staršema ne govori v prid niti dejstvo, da se je nesreča zgodila ob 4.30, saj to pomeni, da ju ni skrbelo, kje je otrok vso noč in kaj počne.