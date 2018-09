Laurinemu dojenčku pri porodu ginekologinja odtrgala glavo

Zgodba 34-letnice mamice, ki je med porodom izgubila otroka, je šokirala svet. Pri komaj 25 tednih je Lauri Gallazzi odtekla voda, zaradi česar je morala nemudoma v bolnišnico. Zdravniki so se odločili, da bo rodila po naravni poti, pri tem pa so otroka, ki se je rojeval z nogami naprej, obglavili.



Laura v ekskluzivnem intervjuju za The Sun pripoveduje, da se ji je že med porodom to zdelo narobe, saj je bila komaj kaj odprta. A zdravniki so ji rekli, naj pritiska, in je. Začelo se je vlečenje za nogice, ki so kukale iz porodnega kanala, nato pa je zaslišala pok. Mislila je, da je otrok vendarle zapustil njeno telo, a se je še kako motila. Glavica dojenčka se je od sile vlečenja namreč ločila od telesa, zaradi česar so Lauro zdravniki uspavali in opravili carski rez – da bi glavico dojenčka lahko odstranili iz njenega telesa.



Za dogodek Laura krivi ginekologinjo Vaishnavy Laxman, ki pa kljub dogodku prakso lahko nadaljuje: »Razmesarila je mojega otroka. Kako je to v tem času mogoče?« Strokovnjaki so na sodišču dejali, da bi bilo bolje, če bi se odločila za carski rez, vendar da je delovala v interesu pacientke in je nikoli ni ogrozila.



Zdravnici zameri tudi, da ji ni povedala, kako je otrok umrl. Po porodu in operaciji se je zbudila v sobi z drugimi porodnicami, ki so izgubile otroke. Zdravnica je vstopila in ji sporočila vest o smrti. Laura je predvidevala, da zaradi tega, ker se je njen Steven rodil prehitro. Zdravnici je celo odpustila in jo tolažila. A še isti dan, le nekaj ur kasneje, je od drugega zdravnika izvedela, kakšna nočna mora se je odvijala v porodni sobi. Še danes se sprašuje, zakaj vendar niso opravili carskega reza.