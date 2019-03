Lahko noč so bile zadnje besede

Letalo malezijske družbe je izginilo pred petimi leti.

Iskanje ni obrodilo sadov.

Svojci še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo.

Ob Vietnamu



Študent univerze Stanford Yao Ming, ki se ukvarja s satelitskim inženiringom, trdi, da je letalo morda strmoglavilo v morje ob vzhodni obali Vietnama. Izračunal je koordinate zračne kontrole, preiskovalci so jih zavrnili, a jih je dobil eden od iskalcev skrivnostno izginulega letala.

Ker ni dejstev in dokazov, so se pojavile teorije zarote.

Izginotje letala družbe Malaysian Airlines, polet 370, z 239 potniki na krovu je ena največjih ugank v zgodovini letalske industrije. Pet let mineva, odkar je nenadoma izginilo z radarjev.Polet MH370 bi moral biti povsem običajen. Letalo je vzletelo v Kuala Lumpurju 40 minut čez polnoč, bilo je 8. marca 2014, na krovu je bilo 227 potnikov in 12 članov posadke, namenjeni so bili proti Pekingu. Nebo je bilo vedro, mirno noč je motil vetrič, ki je prinašal olajšanje po zadušljivem dnevu. Boeing 777, eno najvarnejših komercialnih letal, se je dvignil na višino 10.670 metrov in letel severovzhodno proti Vietnamu v skladu z načrtom poleta.Ob 1.19 je malezijski stolp za nadzor poletov izkušenemu 53-letnemu pilotusporočil, naj stopi v stik z vietnamsko kontrolo poletov, saj zapuščajo malezijski zračni prostor. »Malaysian 3-7-0, kontaktirajte Hošiminh 120,1. Lahko noč.« Pet sekund pozneje je pilot odgovoril, njegove zadnje besede so bile: »Lahko noč. Malaysian 3-7-0.«Po par minutah je bil transponder letala izključen, kar pomeni, da nadzorniki poletov niso več mogli spremljati položaja letala na radarju. Ves trud vietnamskih kontrolorjev vzpostaviti stik z letalom je naletel le na tišino. Letalo je izginilo.Oblasti so takoj sprožile obsežno iskalno akcijo, vredno 145 milijonov dolarjev. Pregledali so 120.000 kvadratnih kilometrov morja, v iskanju je sodelovalo več držav, predvidevali so, da je letalo strmoglavilo v Južnokitajsko morje.Potem so iskanje preusmerili v južni Indijski ocean, saj so vojaški radarji pokazali, da je morda skrenilo s predvidene poti, se obrnilo nad Južnokitajskim morjem, vrnilo proti Maleziji ter se potem namenilo na severozahod proti Andamanskemu morju. Podjetje Ocean Infinity, ki se ukvarja s preučevanjem morskega dna, je poslalo vozila brez posadke, ta so prečesala dno, a brez uspeha; po šestih mesecih jih je malezijska vlada odpoklicala.Kaj se je zgodilo z letalom, še danes ni znano, to izginotje primerjajo z nepojasnjenim izginotjemmed poletom čez Tihi ocean leta 1937. Kjer ni dejstev in dokazov, se pojavijo teorije zarote, denimo o samomoru pilota in poskusu teroristične ugrabitve, ki se je sfižila.Družine žrtev vztrajajo, da je še prezgodaj zapreti poglavje o izginulem letalu, tudi zato, ker dogajanje ni pojasnjeno, kar vznemirja letalske potnike, teh pa je vse več.»Ne gre za nacionalno vprašanje, temveč mednarodno,« pravi, predstavnica združenja Glas 370, v katerem so zbrane družine žrtev. »Pojasnilo bo koristilo vsem, gre za uslugo, ki bi jo Malezija lahko naredila svetu.« Ob peti obletnici bodo od malezijske vlade zahtevali, naj zagotovi denar, s katerim bo pritegnila mednarodne tehnološko specializirane družbe, ki bi se podale v iskanje letala.Če bi ga našle, bi dobile denar. Poleg tega namerava združenje lobirati v letalski industriji, ki da naj vpelje stroge varnostne postopke. »Naj ne bo zaman, kar se je zgodilo ljudem z letala. V tem je treba najti nekaj dobrega in k temu upamo,« je dejala Nathanova, ki je v nesreči izgubila mater.