Krivil jo je za hčerino smrt

Š LIVERPOOL ECHO Dedek s šestimi vnuki je za temi zidovi ubil ženo.

Ko ga je žena udarila z daljincem, je izgubil nadzor nad sabo.

Le kdo bi si misli, da se lahko prikupni dedek, ki je videti, kot da ne bi nikomur skrivil lasu, spremeni v morilca. A prav to se je zgodilo v Moretonu v Veliki Britaniji, kjer je 62-letnipo noči popivanja doma umoril 58-letno ženo. Potem ko ga je udarila po glavi z daljincem, jo je zadušil z blazino. Kaj ga je gnalo k zločinskemu dejanju, je v teh dneh razložil na liverpoolskem sodišču.Sadler je na sojenju pred poroto povedal, da ga je k umoru prignala smrt hčerke. Ta je umrla za rakom na pljučih januarja letos, le nekaj tednov, preden je njen oče napadel mamo. Sadler je na sodišču povedal, da je Jill veliko pila in da jo je alkohol močno spremenil. Bila naj bi zlobna, napadalna in nerazumevajoča. Oče štirih, ki je na večer pred umorom popil »več kot 10 kozarcev« piva, priznava uboj, ne pa tudi umora, saj pravi, da med dejanjem ni bil prišteven.Sadler, ki ima šest vnukov, trdi, da ga je žena večkrat besedno napadala, klofutala, boksala ter vanj metala ključe in mobilne telefone. Dejal je, da mu je zabrusila, da upa, da bo umrl grozljive smrti. Hčerke, ko je bila še živa, naj bi se besedno lotevala na vse mogoče načine, tako da ta navsezadnje materi ni dovolila, da bi jo obiskala v bolnišnici, niti ko je bila na smrtni postelji, dejala je tudi, da je ne želi na svojem pogrebu. Sadler je sodišču povedal, da je bil psihično zlomljen in da je verjel, da je žena s svojim obnašanjem pospešila hčerkino tragično smrt.Usodno dogajanje se je odvijalo v spalnici po tem, ko se je David, ki je našel ženo pijano doma, odpravil v gostilno in se napil. Ob prihodu ga je udarila z daljincem po obrazu, on pa ji je na glavo položil blazino in jo zadušil. »Naslednje, česar se spominjam, je, da je bila popolnoma pri miru. Spominjam se, da se ni premikala,« je na sodišču razložil morilec.Dejal je, da je sam pri sebi vsa leta opravičeval ženina dejanja, saj je želel, da bi družina ostala skupaj, da pa ne more z gotovostjo reči, ali se je jeza, ki ga je spodbodla, da je ženo navsezadnje ubil, nabirala vsa ta leta.