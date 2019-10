KUOPIO – Najmanj ena oseba je bila ubita, več pa jih je bilo ranjenih v poklicni šoli v Kuopiu na vzhodu Finske. Napadalec je bil oborožen z mečem, poroča finska radiotelevizija Yle. »Policisti so streljali in pridržali enega osumljenca. Ranjene so evakuirali,« poroča tamkajšnja policija.

Osumljenec huje poškodovan Policija je s strelnim orožjem huje ranila osumljenca, ki je eden od 10 ranjencev. Sumijo ga poskusa umora in več drugih nasilnih dejanj. Incident se je zgodil okoli poldneva po krajevnem času v poklicni šoli v nakupovalnem središču Hermanni.



Finski premier Antti Rinne je na twitterju obsodil napad in izrazil sočutje z žrtvami. Iz urada predsednika pa so sporočili, da želijo hitro okrevanje ranjenih in izrazili sožalje svojcem ubitega človeka.