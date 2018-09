Konopljo preprodajali kar policistom

Predali so torbo z mamili, dobili pa lisice na roke. FOTO: Policija

CELOVEC, BELJAK – Na sodišču v Celovcu so začeli soditi trem Slovencem, ki se jim očita preprodaja 16 kilogramov konoplje. Grozijo jim dolgoletne zaporne kazni, vse to pa zaradi precej velikopoteznega poslovnega načrta.Na začetku je bila obravnavana četverica Slovencev, starih 29, 33, 33 in 34 let, ki so maja letos hoteli preprodati dober ducat kilogramov konoplje naenkrat. Osem zavojev trave so shranili v modro športno torbo ter kanili ob koncu prvomajskih praznikov še kaj zaslužiti v tujini, točneje v Beljaku. Policija je ocenila, da je vrednost športne torbe v ulični maloprodaji znašala okoli 200.000 evrov.Toda kaj, ko so slovenski kvartet skrbno nadzorovali avstrijski zvezni kriminalni urad ter koroški kriminalisti, ki so se odločili z navideznim odkupom droge skleniti daljšo skupno preiskovalno akcijo. Predaja mamil in denarja se je odvijala ob beljaškem nakupovalnem središču po načrtu Slovencev, ki so se dogovorili za predajo v poznem petkovem večeru, ko so trgovine v središču še obratovale.Vodja tamkajšnjih kriminalistovje pozneje povedal: »To, da se je vse dogajalo v delovnem času, za nas ni posebno nenavadno. Storilci uporabljajo kraje, kjer se zbira veliko ljudi in tam ne izstopajo.«Samo torbi bi bilo treba zamenjati, dati mamila ter pobrati denar Avstrijcev, in posel bi bil uspešno opravljen.A kaj, ko so bili ob navideznih kupcih na parkirišču navzoči še pripadniki posebne policijske enote Cobra, ki so naše padle poslovneže prestregli kar na kraju neuspele pre(pro)daje. V vozilu enega od osumljenih so našli skupaj 18 kilogramov kakovostnih vršičkov marihuane; sledila je še preiskava na hišnem naslovu v Beljaku, kjer so našli še manjšo količino mamil, nekaj pribora za uživanje ter prepovedani kovinski boksar.Vse štiri Slovence so zadržali, včeraj pa se je začelo sojenje. Pred celovškega sodnikaso na koncu stopili trije Slovenci, ki se jim očita preprodaja 16 kilogramov prepovedane konoplje.