Ko je brskala po spletu, se ji je utopila hči

TEL AVIV – Izraelska policija je aretirala 23-letno Britanko Kylo Lynton, ki je osumljena uboja svoje šestmesečne hčerke Naomi iz malomarnosti. Policija sumi, da je Lyntonova pustila deklico v kadi, medtem ko je sama brskala in komunicirala po družabnem omrežju facebook.



Sredi julija je Lyntonova pripeljala nezavestno šestmesečno hčer Naomi v bolnišnico. Zdravniki so se na vse načine trudili, da bi malčico obudili v življenje, a žal je po tednu globoke kome umrla.



Policija je usodnega dne za 24 ur zadržala Lyntonovo, jo izprašala in izpustila na prostost, saj naj bi vse kazalo na nesrečo.

Toda po mesecih ugibanja in dodatnih analiz vseskozi sumljive smrti malčice je policija po besedah Kylinega partnerja Ilana Lyntona začela preverjati čas pogovorov na telefonu in ali je v času, ko je bila Naomi v kadi, mati brskala po internetu in komunicirala po facebooku.



Očeta male Naomi je smrt hudo prizadela, od takrat z Lyntonovo ne živita več skupaj. Čeprav se oče Ilan trudi skrbeti za drugo, dveletno hčer Elizabeth, je popolnoma zlomljen.



Preiskava teče, Kyla Lynton pa je v priporu. Če ji bodo dokazali povzročitev smrti iz malomarnosti, ji grozi večletna zaporna kazen, v najslabšem primeru jo lahko doleti devet let zapora. Kyla in Ilan Lynton sta se v Izrael preselila pred petimi leti.