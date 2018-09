Katastrofa na Braču: dva so rešili, 25-letnice pa niso našli

BOL NA BRAČU – Močna burja, ki je v ponedeljek začela pihati na Jadranu, je južnim sosedom povzročila številne težave v cestnem, zračnem in tudi morskem prometu. V hudih težavah pa so se znašli tudi trije deskarji, ki so lovili valove pri Bolu na Braču.



Burja jih je odnesla na odprto morje, v reševalni akciji pa so rešili le dva, tretje, 25-letne Mehičanke, pa jim še ni uspelo najti. Zaradi slabih vremenskih razmer so iskanje v ponedeljek celo prekinili.



Pogrešano so nazadnje videli približno 200 metrov od plaže, kjer je poskušala priplavati do obale. Ločila se je od deske in začela plavati, a so jo zaradi močnega vetra in visokih valov očividci kmalu izgubili izpred oči.



Pilot obalne straže je okoli 16.03 v morju opazil zapuščeno in prazno desko, a o 25-letnici ni bilo ne duha ne sluha. Uro kasneje so iskalno akcijo prekinili in jo bodo nadaljevali, ko bodo dopuščale vremenske razmere.