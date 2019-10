PROKUPLJE – Med delom v opekarni v Mali Plani je ponoči umrl L. B. (53), ko so se pokvarila vrata peči in mu poškodovala glavo.



Moški je porinil glavo skozi vrata, da bi videl, kaj se je zgodilo. V tistem trenutku pa so se začela zapirati in mu zmečkala glavo.



Zdravnik je lahko le potrdil njegovo smrt.



To je že drugi delavec opekarne, ki je letos umrl med delom. Konec februarja je B. M. (66) povozil vagon za transport strešnikov.