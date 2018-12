VIDEO: Panika in kriki: število žrtev narašča

STRASBOURG – V središču Strasbourga v Franciji so malo pred 20. uro odjeknili streli v bližini božičnega sejma na trgu Kleber, enega najstarejših v Evropi. Najmanj dve osebi sta mrtvi, 11 je ranjenih, od tega jih je več v kritičnem stanju. Strelec, ki se je s policijo zapletel v strelski obračun preden je pobegnil, je še na begu. Policija ga je identificirala, podrobnosti o njem pa ni razkrila. Neuradne informacije pravijo, da naj bi bil strelec ranjen, druge pa, da je v strelskem obračunu ranil policista.Tožilstvo je streljanje označilo za teroristični napad. Strelec naj bi bil policiji znan, a ne v povezavi s terorizmom. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi bilo strelcev in napadov več.Ljudje so zbežali z območja. Policija je zaprla okolico, tramvaji so nehali voziti, bari in restavracije so se zaprli, obiskovalci pa ostali ujeti v njih. Iz županove pisarne so prebivalce pozvali, naj ostanejo doma, dokler se položaj ne bo razjasnil.Tamkajšnji novinarje na twitterju zapisal, da je bilo slišati ducat strelov, najprej dva, nato pa se je usul rafal.V Strasbourgu ta teden zaseda Evropski parlament. Tiskovni predstavnik EPje zapisal, da je nastala panika v središču emsta in da oboroženi policisti tečejo po ulicah.O streljanju preko twitterja poročajo tudi nekateri slovenski evropski poslanci: