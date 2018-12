Izpod snežnega plazu rešili dečka (12)

Mogoče odprem salon za polplešaste moške Mogoče odprem salon za polplešaste moške

Jesen so zaznamovali številni talenti, zimo pa je samo ena zmaga. Potem ko so žiranti Branko Čakarmiš, Marjetka Vovk, Ana Klašnja in Lado Bizovičar svoje delo že opravili, so v nedeljo gledalci z glasovi odločili, kdo si zasluži naziv najbolj nadarjenega v letu 2018. Tik pred velikim finalom deseterice najboljših smo velike štiri, ki so od letos tudi vsi starši, povprašali o njihovih skritih talentih in se ob odgovorih pošteno nasmejali.