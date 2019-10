Iz internata groze rešili več sto otrok

REUTERS Ko so enkrat prestopili vrata internata, jih niso več izpustili.

ABUJA – Policija je iz internata v Nigeriji osvobodila na stotine dečkov, nekateri so šteli komaj šest let, ki so jih v ustanovi stradali, mučili, spolno zlorabljali, jih vklenjene v verige pretepali in z njimi počeli še druga grozodejstva.Rešene so namestili v začasni tabor in jim ponudili hrano ter zdravstveno oskrbo, obiskali so jih lahko starši, ki niso mogli verjeti, kaj so morali njihovi otroci preživljati v internatu in šoli, ki so ji plačali za tamkajšnje razmere visoke šolnine in verjeli, da gre za dobro ustanovo.Deset dečkov so morali po uspešni reševalni akciji reševalci odpeljati v bolnišnico, večina jih je bila v kritičnem stanju, eden je celo bljuval kri. Na skorajda vseh otrocih so policisti našli hude rane, nekatere so jim prizadejali z bičanjem, druge so za dolge ure priklenili k radiatorjem. Skupaj so oblasti rešile okrog 400 ljudi, tako otroke kot odrasle, ki so bili večinoma v prav tako slabem stanju.Oblasti je na sumljivo dogajanje v internatu opozoril sorodnik enega od dečkov po tem, ko so mu preprečili, da bi ga obiskal. Policija je medtem aretirala sedem ljudi, ki so se izdajali za učitelje. »Tri mesece sem bil tukaj in ves ta čas sem imel okrog gležnjev verige. Ko enkrat prideš, ne odideš več. Videl sem sošolce, ki so hoteli pobegniti, pa so jih za noge obesili s stropa. Poskus pobega je bil najstrožje kaznovan, a kaznovali so nas tudi za druge reči. Skorajda za kar koli,« je dejal, eden od osvobojenih dečkov.