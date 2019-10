Ivana je Emilu zarila nož v srce, policiji razlagala o demonih

SOLIN – Državno tožilstvo v Splitu je odredilo obdukcijo trupla Emila Ž. (33), ki ga je v sredo zvečer v družinski hiši v Solinu ubila njegova zunajzakonska partnerica Ivana G. (25). Pred krvavim dejanjem so sosedi slišali prepire, nato pa krik in klicanje na pomoč.



Ko je na mesto zločina prihitela policija, so zadržali Ivano, ki je močno krvavela iz rane na desni roki, in jo odpeljali v bolnišnico. Ker je bila v šoku zaradi izgube okoli pol litra krvi, jim ni mogla pojasniti, kaj se je zgodilo. Ni izključeno, da je bila pod vplivom drog, ki povzročajo halucinacije, ali pa ima psihične težave. Policiji je namreč začela govoriti o iluzijah in demonih, ki naj bi jo nagovarjali k zločinu, poročajo hrvaški mediji.



Emilova smrt je tako še vedno zavita v tančico skrivnosti. Sosedi so okoli 20. ure zvečer slišali vpitje, ko pa je Emil krvav prišel iz hiše, so poklicali policijo in pomoč. Emil je preminil v bolnišnici v Splitu. Za oba so sicer dejali, da sta bila delovna in neproblematična.