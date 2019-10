Iskalna akcija v Avstriji: stepla sta se, Slovenec obležal, Srb izginil

NASSEREITH – V noči na četrtek sta se v stanovanju v Nassereithu na Tirolskem sprla 38-letni Srb in 35-letni Slovenec. Glasen prepir so slišali sosedje v večstanovanjski hiši, ki so okoli 1. ure ponoči poklicali policijo.



Ko so na kraj prepira prišli policisti, so tam našli le še poškodovanega zelo opitega 35-letnega Slovenca. Očitno je bilo, da sta si s Srbom skočila v lase, vendar pa se je po pretepu za Srbom izgubila vsaka sled. Policisti so ga začeli iskati že takoj po prihodu na kraj incidenta, vendar ga do zdaj še niso našli. Nenavadno izginotje še vedno zaposluje tirolske policiste, ki prosijo za pomoč morebitne očividce. Opozarjajo, da je lahko poškodovan tudi Srb.