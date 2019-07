Huda nesreča pri Vrsarju: za Slovencem se je izgubila vsaka sled

VRSAR – Člani pomorske policije, potapljači in gasilci so v četrtek zvečer iskali moškega, ki je v četrtek proti večeru izginil v morju med Funtano in Vrsarjem, potem ko je padel z vodnega skuterja . Hrvaški mediji poročajo, da je pogrešani moški slovenski državljan, gost kampa Valkanela, iskalna akcija pa naj bi se nadaljevala tudi danes.»Policija je bila o nesreči obveščena ob 18.20, iskalna akcija je takoj stekla. Na žalost oseba še ni bila najdena,« je zvečer sporočila tamkajšnja tiskovna predstavnica policijeVodni skuterist je za seboj na blazini vlekel še eno osebo. Pred njima je vozil čoln, ki naj bi – verjetno zato, da bi bila vožnja zabavnejša – ustvarjal dodatne valove. Skuterist sicer ni nosil reševalnega jopiča.