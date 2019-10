Igralec Goran spolno zlorabil 16-letnika

SOMBOR – Srbski igralec Goran Jevtić (41), ki je bil obsojen na 10 mesecev hišnega zapora zaradi spolne zlorabe 16-letnika, dosojene kazni ne bo smel prestajati v svojem domu. Portal B92 poroča, da se je pritožil na sprva izrečeno kazen o hišnem zaporu, višje sodišče v Somborju pa je nato sankcijo še zaostrilo. Dosojenega obdobja tako ne bo smel prestajati doma, ampak v zaporu. Jevtić zdaj čaka na poziv sodišča k prestajanju zaporne kazni, komunikacija z mladoletnikom pa mu je prav tako prepovedana.



Incident se je zgodil junija 2014. Po obtožnici je Jevtić 16-letnika prisilil, da ga je oralno zadovoljil na stranišču Narodnega gledališča v Somborju, kjer je bila zabava. Dejanje so policiji prijavili starši mladoletnika, igralec pa je navedbe zanikal. Med preiskavo in nato tudi med sodnim postopkom so ugotovili, da je Jevtić kriv. Obremenjujoče zanj so bile tudi priče, ki so videle mladoletnika vznemirjenega odvihrati s stranišča, kjer je bil z igralcem.



Jevtić je bil menda mladoletnikov priljubljeni igralec, zaradi česar je redno obiskoval gledališke prireditve.