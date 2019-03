Hudo trčenje vlakov, več poškodovanih

Stehtali so se: komu je tehtnica pokazala skoraj 153 kilograme?

Začela se je tretja sezona serije The Biggest Loser Slovenija. Voditelja Marka Potrča iz prejšnje sezone je zamenjala Saša Lendero, novi so tudi tekmovalci, ki se bodo borili drug proti drugemu, predvsem pa s svojimi kilogrami, od lanske sezone pa sta ostala trenerja Jan Kovačič in Nataša Gorenc.