Hrvaški kriminalisti ujeli tudi Slovenca

ZAGREB – Hrvaška policija je prijela državljana Slovenije in tri hrvaške državljane, saj jih sumijo za več kaznivih dejanj. Poleg ponarejanja listin in zlorabe osebnih podatkov, jih sumijo tudi posedovanja prepovedanih drog, saj so jim zasegli 185 kilogramov marihuane in 3,2 tone tobaka v lističih. Enega od osumljencev še iščejo, poroča Večernji list. Dolgotrajna preiskava Večmesečna kriminalistična preiskava je pokazala vpletenost 43-letnega Slovenca in treh Hrvatov (49, 58 in 45 let) v več kaznivih dejanj vse od lanskega septembra. 43-letni in 49-letnik naj bi se z 58-letnikom dogovorila, da jim je slednji dal v uporabo prostor, kjer so hranili drogo, ki je bila namenjena nadaljnji preprodaji.



Lastnik prostora je naredil lažno pogodbo za najem prostora, da bi prikril identiteto dejanskih uporabnikov skladišča. Lažen najemnik naj bi bilo neko podjetje, podpis direktorja te družbe pa je 58-letnik ponaredil. Policija je v prostorih med drugim zasegla 185 kilogramov marihuane in lažno pogodbo o najemu. Tihotapljenje goriva Obstaja tudi sum, da je 45-letni hrvaški državljan s predhodnim soglasjem 43-letnika iz Slovenije februarja 2013 ustanovil družbo z namenom kršenja zakona o trošarinah, da bi pridobila premoženjsko korist s tihotapljenjem goriva iz Slovenije na Hrvaško. Da bi prikrili svojo identiteto, so se osumljenci predstavljali s tujimi osebnimi izkaznicami.