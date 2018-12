Hišo, v kateri je z nožem zabodel svoje tri otroke, bodo zrušili

BIHAĆ – Prejšnji teden je javnost dodobra pretresel trojni umor in samomor, ki se je zgodil na območju Bihaća. Admir Sović (37) je namreč z nožem umoril svoje tri otroke, stare komaj 2, 6 in 7 let, nato pa se je na hodniku obesil.

Kot so na 24sata neuradno izvedeli od vira iz vrst policije, bodo hišo, kjer se je zgodila strašna družinska tragedija, porušili.



Admir se je s trojnim umorom iz samomorom maščeval soprogi, ki ga je pred dnevi – domnevno zaradi nasilja v družini – zapustila. Da bo v primeru njenega odhoda ubil otroke in sebe, je sicer grozil že prej, je poročal Dnevni avaz. Policija zločin še preiskuje.