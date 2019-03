Hčer (14) golo in zvezano stradala v pasji kletki

Med sojenjem v ameriški zvezni državi Georgia so na dan prišle strašne podrobnosti življenja 14-letne Mary Crocker, ki je umrla oktobra lani, nato pa so jo zakopali v plitev grob na domačem dvorišču. Mary so njeni starši imeli golo zaprto v pasji kletki v kuhinji. V kletki je bila pogosto zaprta tudi po 24 ur skupaj. Morala je opravljati hišna opravila, drugi člani družine pa so jo pogosto tepli in stradali. Njen mlajši brat James (11), ki ima cerebralno paralizo, je pričal, da je sestro moral tepsti s predmeti, kot je daljinec.



Zaradi smrti Mary in njenega dve leti starejšega brata Elwyna, katerega truplo so tudi našli na dvorišču domače hiše, se morajo na sodišču zagovarjati njun oče Elwyn starejši (50), mačeha Candice (33), mačehin brat Tony (31), mama Kim (50) in njen prijatelj Roy (55). Oblasti verjamejo, da je bil tudi 16-letni Elwyn zlorabljen.



Otroci so se izobraževali doma in niso hodili v šolo, zato je bilo zlorabe težko odkriti. Da sta otroka umrla, so ugotovili šele, ko je ena izmed sorodnic, ko je izvedela za Maryjino smrt, poklicala policijo. Njeno truplo so našli 20. decembra lani.