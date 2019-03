Grozljivo: mama guglala, preden je umorila hčerkico

FORDINBRIDGE – Grozljiva zgodba prihaja iz Velike Britanije, kjer je mati utopila lastno hčer. Claire Clobourn (36) je malo Bethan (3) držala pod vodo v banji, preden jo je dala v posteljo. Tam jo je naslednje jutro našla babica. Z mokrimi lasmi in mrtvo.



Pred tem je – kot je povedala tožilka na sojenju za umor – gledala video na ameriškem youtubu, kako vsak dan nekdo umre v banji. Prav tako je na svetovnem spletu iskala informacije o umoru in samomoru. Ženska je bila prepričana, da jo njen mož vara s sodelavko v podjetju. Zapustil jo je 7. septembra 2017. Hčerko je utopila mesec dni kasneje, piše BBC.



Policiji naj bi dejala, da je hčer z roko držala pod vodo, saj ni želela, da bi jo odpeljali k očetu. Povedala je tudi, da je bila hčerka mrtva, ko jo je potegnila iz vode.



Pred tem naj bi jo punčka prosila, da se ne bi kopala. Mama jo je objela in poljubila. Nato pa jo umorila.