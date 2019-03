Grozljivka: s strehe padel na sina in ga ubil

Družina pokojnega se ukvarja z lesarstvom. FOTO: Google

Tragična smrt najstnika v bližini Rima.

RIM – V bližini Rima je umrl 14-letnik, potem ko je nanj padel njegov oče. Nesrečni najstnik iz Monterotonda je držal lestev, medtem ko je oče poskušal popraviti škodo na strehi hleva, ki jo je povzročilo neurje. Zapihal je močan veter in 55-letnije padel iz strehe naravnost na nesrečnega. Oče je bil šest metrov visoko, zato je bil udarec silovit, povrhu pa je sinu pristal naravnost na glavo, umrl je v trenutku.Petinpetdesetletnik je v šoku in grozi poklical reševalce, ki so sina razglasili za mrtvega, njemu pa oskrbeli nekaj ureznin in podplutb. Policija je prepričana, da je fant prišel ven, da bi pomagal očetu, potem ko je videl, da se je zaradi močnega vetra znašel v težavah. »To je bila tragična nesreča, oče je zelo pretresen. To je bila nesrečna kombinacija okoliščin, videti je, da je padel zaradi močnega vetra. Grozljiva usoda je hotela, da je padel na svojega sina in mu zadal smrtne rane. Sam ni bil resno ranjen, je pa v šoku.«Močni vetrovi, ki so minuli konec tedna pustošili po osrednji Italiji, so v soboto zahtevali najmanj štiri življenja. V Frosinonu je zid padel na dva moška v 70 letih in ju ubil, v Guidonii pa je padlo drevo na 45-letnega moškega in ga ubilo, medtem ko je sedel v avtomobilu.