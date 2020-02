Grozljivka pri sosedih: žensko truplo je zavil v preprogi in odvrgel

Znane so nove podrobnosti o tragediji v Novem Zagrebu , ki je zgodaj zjutraj pretresla stanovalce Zemljakovi ulice. Ob 7.30 uri so policisti našli žensko truplo, ki naj bi bilo po besedah nekaterih očividcev ovito v preprogo, poroča 24sata.»Spala sem, ko sem slišala čudne zvoke. Slišati je bilo, kot da nekdo nekaj vleče, sledila sta dva udarca. Zvok me je prestrašil in prebudil. To je bilo okoli sedme ure zjutraj. Pojma nisem imela, kaj se dogaja,« je dejala stanovalka stanovanjskega bloka. Ko je njen mož šel preverit, kaj se dogaja, so bili pred zgradbo že policisti in reševalci.»Videl sem žensko, ki je bila zavita v preprogo. Odpadla ji je superga. Ne vem, kaj se je dogajalo. Ali jo je kdo odvrgel ali privlekel do sem,« je dejal moški, ki je zaradi prizora še vedno v šoku. Telo naj bi bilo pred vhodom v klet.Stanovalci so še povedali, da so okoli pete ure zjutraj slišali prepir med moškim in žensko, kmalu zatem pa so zaslišali policijske sirene.