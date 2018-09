Groza vsakega starša: dekle omrežil na družbenem omrežju in jo posilil

Internetni plenilec je dobesedno ugrabil 12-letno dekle ter jo posilil. Potem ko sta se spoznala na družbenem omrežju Snapchat, jo je John Phoenix (30) očaral tako, da mu je vse verjela. Nekega dne je poklical taksi pred njen dom, nato pa ji v nočnem klubu podtaknil tableto, t. i. jagerbomb, ter jo prisilil, da se je poljubljala z njegovim dekletom.



Nato jo je odpeljal v stanovanje ter jo posilil, medtem ko je ležala nezavestna na postelji. Zbudila se je 14 ur kasneje, piše Daily Mail.



Policija jo je rešila po treh dneh, saj je njena mama prijavila izginotje. Njeno fotografijo so javno objavili, Phoenix jo je prepoznal ter jo celo vprašal, ali je to ona, potem pa odšel s prijatelji. Ko so ga aretirali, je policiji dejal, da je mislil, da je dekle staro 17 let.



Najstnica se je po vsem tem poskušala obesiti. Mama pa je priznala, da je to najhujša močna mora, češ da ji je spodletelo starševstvo. Od dneva groze spi ob vhodnih vratih, da ne bi dekle poskušalo spet zapustiti doma.