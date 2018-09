Groza v Zagrebu: 3-letnik padel iz bloka, hudo poškodovan

ZAGREB – »Slišali smo top udarec in krik mame, oče je bil povem iz sebe,« so za 24sata dejali sosedje, potem ko se je v soboto zjutraj zgodila nesreča.



Deček, star nekaj več kot tri leta, je padel skozi okno z drugega nadstropja. Kot poročajo hrvaški mediji ima večkrat zlomljeno lobanjo, poškodbo hrbtenice in pljuč. V bolnišnici so ga urgentno operirali.



Očividke so opisale grozljiv dogodek, ko se je slišal top udarec, tišina, nato pa jok otroka. »Takoj se je tam zbrala gruča ljudi, otrok je kot kaže padel na spuščene rolete in morda s tem nekoliko ublažil udarec. Ležal je na tleh, kri mu je tekla iz ust. Mama je pritekla iz bloka in ga hotela dvigniti, ljudje so ji rekli, da ne sme, dokler ne pride prva pomoč.«



Reševalci so hitro prispeli in pomagali dečku. Na policiji pa so dejali, da verjetno gre za nesrečo.