Groza v Malem Lošinju: Počutim se, kot da je umrl moj otrok

Mali Lošinj je zaradi zločina v šoku. FOTO: Guliver/getty Images

Hrvaški policisti nadaljujejo preiskavo grozljivega umora, ki je včeraj pretresel mesto Mali Lošinj na otoku Lošinj. Kot smo že poročali, je Branko Rafajc vdrl v hišo, v kateri je z družino živela 16-letnica, napadel njeno mater, ko pa jo hči začela braniti, je to ubil.Povezave med storilcem in njegovo žrtvijo še niso našli. »Osumljeni je v policijskem pridržanju, nadaljujemo preiskavo. Gre za starega znanca policije. V preteklosti smo ga že obravnavali zaradi kršenja javnega reda in miru ter zaradi zlorabe drog,« je dejal, pomočnik načelnika policije, za RTL.Rafajc je bil rojen v Osjeku, pred nekaj leti pa se je preselil na Lošinj. O njem ni znano prav veliko, so pa njegovi znanci razkrili, da ga je od nekdaj privlačilo morje in da se je na Lošinj preselil, da bi se ukvarjal z ribolovom.Ko je v javnosti postalo jasno, da je osumljen umora 16-letnice, je njegova bivša žena za Jutarnji list dejala, da ona s to »grozo nima nobene povezave«. Razšla sta se pred dvema mesecema.»Njegov ego ni mogel sprejeti, da tako lepa ženska ne želi nič imeti z njim. Ves čas jo je psihično in fizično maltretiral. Ponorel je, ko je k sebi vzela psa in ga rešila pred njegovim norenjem. Branku se je bilo boljše izogniti. Noč pred umorom je popival v kavarni. Tudi drogiral se je. Ko se je vrnil s psihiatrije, nam je očital, da mu delamo krivico, ker mislimo, da je nor,« je dejal Brankov sosed.»Počutim se tako grozno, kot da bi umrl moj otrok. Samo mislim si lahko, kako je ženski in družini, ki se je zaradi mojega sina zavila v črnino. Nimam besed, s katerimi bi izrazil obžalovanje in sočutje. Hčere jim nič ne bo vrnilo. Sin ima na žalost psihične težave. Z ženo nisva v stiku z njim več kot 20 let, vse, kar veva o njem, slišiva od njegove bivše žene. Vsak poskus stika z nama je odklanjal. Sredi leta 2018 je bil hospitaliziran na psihiatriji na Rabu. Med drugim so mu diagnosticirali tudi bipolarno motnjo,« je povedal morilčev oče za Jutarnji list.