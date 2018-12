Gasilci reševali 21.000 živali

Poginilo je več insektov, žab, rib in ptic.

Vzrok požara bo podala preiskava. FOTO: Reuters

CHESTER – V soboto je izbruhnil požar v živalskem vrtu v Chesterju v Angliji. Osebje in gasilci so se na vse pretege trudili rešiti vseh 21.000 živali, ki so jih zublji ogrožali. Posredovalo je kar 15 gasilskih vozil. Živali so reševali ogrnjene v odeje, med njimi so bili ogroženi orangutani, krokodili in kače.»Vzroka dogodka še ne poznamo, bomo pa pomagali oblastem pri preiskavi,« so zapisali predstavniki živalskega vrta. Ogenj je izbruhnil v kletki z živalmi monsunskega gozda ter uničil streho, zato so bile živali izpostavljene neprimernim temperaturnim in vremenskim razmeram. Ogenj se je hitro širil zaradi vnetljivega strešnega materiala., ki je bil v dopoldanskih urah gost zoološkega vrta, je tedaj povedal: »Pravkar so me evakuirali. Ko smo vstopili v živalski vrt, sem videl, kako se dviguje dim, pol ure zatem so nas poslali ven.« Do zgodnjega popoldneva je bil ogenj v glavnem pogašen, živali so prešteli in ugotovili, da je poginilo več insektov, žab, rib in ptic. Živalski vrt bo do nadaljnjega zaprt. Monsunski gozd je bil sicer njihova glavna atrakcija, poleg opic, krokodilov in kač so bile v njem azijske gozdne želve, makaki in kljunorožci. Halo, ki je stala skoraj 45 milijonov evrov, so odprli leta 2015.