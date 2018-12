Gabrijela (9) z urgence dvakrat poslali domov, čez dva dni je umrl

Od enega do drugega zdravnika

»Usoda ali smola«

METKOVIĆ – Končan je inšpekcijski nadzor zaradi smrti devetletnegaiz Metkovića. Slobodna Dalmacija neuradno poroča, da je inšpekcija ugotovila, da zdravniki v zdravstvenem domu in na nujni pomoči niso prepoznali, kako resne težave ima bolan deček.Nadzor je med drugim pokazal, da so zadnji dan Gabrijelovega življenja dečka skupaj z njegovim očetompošiljali od pediatrične ambulante do ambulante nujne pomoči, poleg tega pa zdravnikom očitajo tudi, da so dečka poslali iz Metkovića proti kliničnemu univerzitetnemu centru v Splitu, čeprav naj bi bilo to po mnenju inšpekcije neodgovorno oziroma otroka niso pripravili na transport.Gabriel je umrl 11. decembra zaradi posledic sepse v bolnišnici v Splitu. Na urgenci v Metkoviću so ga dva dni prej, v nedeljo, dvakrat poslali domov, v ponedeljek pa so ga z urgence poslali k pediatrinji. Prvič je bil fantek v zdravstvenem domu 1. decembra zaradi težav s kašljanjem. Nekaj dni kasneje je dobil vročino, njegova zdravnica mu je predpisala antibiotike. Ker se je njegovo stanje nato hitro slabšalo, ga je oče odpeljal na urgenco. Tam so ga pregledali in poslali domov, enako so storili, ko ga je oče še drugič pripeljal. Naslednje jutro je oče sina odpeljal k drugemu pediatru, ker njegova pediatrinja takrat ni delala, a je medicinska sestra sporočila, da imajo preveliko gnečo in ga ne morejo sprejeti. Nato ga je sprejela tretja pediatrinja, ki pa je ugotovila, da je Gabriel v zelo resnem zdravstvenem stanju.V Metkoviću sta v dveh letih umrla dva otroka, oba po tem, ko so ju vrnili z nujne medicinske pomoči. Tam odgovornost za smrt otrok zavračajo. Vodja nujne medicinske pomočije za Index.hr povedala, da je šlo »za usodo ali pa smolo«. »Otrok je bil v nedeljo dvakrat pri nas na nujni. Otrok je bil pregledan, preiskav nismo delali, ker v Metkoviću ni laboratorija in rentgena, ki bi delala v nedeljo. Torej vse, kar smo lahko v nedeljo naredili, je bilo narejeno. Delali smo po pravilih,« je še dodala.Gabrijel je umrl »zaradi streptokoknega sindroma, za katerega ni rešitve. Zdaj imate zdravega otroka, čez pol ure ne. To so sepse. Ko do tega pride, pa imamo za zdravljenje bolnišnice,« je še povedala.