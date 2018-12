FOTO: V eksploziji ob avtobusu umrli trije turisti, 11 je ranjenih

AP Grozljivi prizori s kraja eksplozije. FOTO: AP

KAIRO – V eksploziji bombe ob turističnem avtobusu v bližini piramid v Gizi sta umrla najmanj dva turista iz Vietnama, zaradi hudih poškodb pa je umrl tudi turistični vodnik. Ranjenih je bilo najmanj 11 ljudi, navajajo egiptovsko notranje ministrstvo in tuje tiskovne agencije.Ministrstvo je sporočilu za javnost navedlo, da je bilo na avtobusu 14 turistov iz Vietnama, ko je ob 18.15 po lokalnem času (17.15 po srednjeevropskem času) odjeknila doma narejena eksplozivna naprava. Med ranjenimi je tudi egiptovski voznik.Območje eksplozije ostaja zaprto, saj oblasti še vedno preiskujejo incident. Za zdaj je znano, da je bila bomba skrita ob zidu, mimo katerega je peljal avtobus. Lokalni mediji so objavili fotografije uničenega avtobusa z razbitimi okni in praskami ob straneh.Egipt je pogosto tarča napadov, največkrat pa so na udaru varnostne sile in krščanska manjšina kopti. Turizem je sicer glavni vir prihodkov za državo. V zadnjih mesecih si je panoga le rahlo opomogla, potem ko je število turistov po arabski pomladi leta 2011 resno upadlo.