FOTO: Ukradli dobesedno celo hišo: ostalo le ogrodje

PETERANEC – Hrvaška policija išče neznane storilce, ki so v vasi Peteranec nedaleč od Koprivnice ukradli strešno konstrukcijo, strešnike in lesene stene montažne hišice, je sporočila policijska uprava koprivniško-križevška. Kot so dodali, se je tatvina zgodila v prvi polovici decembra, lastnik pa je oškodovan za več tisoč evrov.



"Od prelepe montažne hiše, ki je bila v gradnji, je ostal samo del ohišja, demontirana je skoraj do temeljev," je na spletni strani poročal lokalni časnik Podravski list.



Na portalu so objavili tudi fotografije izropanega gradbišča, na katerih je videti le del zunanjega zidu hišice, ki je bil zgrajen iz opek. Kot so dodali, sosedje "niso nič videli". Tatvino, ki se je zgodila med 5. in 16. decembrom, je prijavil lastnik hišice, kriminalisti pa iščejo storilca in ukradeni gradbeni material.