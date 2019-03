FOTO: Tragedija na Rilkejevi poti: 13 letnik zgrmel v globino

Rilkejeva pot

Rilkejeva pot je približno 2 kilometra dolga pešpot, speljana ob robu visokih pečin nad Sesljanskim zalivom. Odprta je bila leta 1987. Začne se v Sesljanu in poteka do Devina. Ime je dobila po pesniku in pisatelju Rainerju Marii Rilkeju, ki je bil v letih 1910/1911 gost kneginje Marie von Thurn und Taxis, rojene Hohenlohe, na Devinskem gradu.

TRST – V Italiji, takoj za mejo s Slovenijo, se je pripetila huda nesreča. Kot poroča Svet na Kanalu A je iz razgledne točke na Rilkejevi pešpoti zdrsnil 13-letnik.Ob tem je zgrmel čez skale, padel 25 metrov v globino in umrl. Tragedija se je zgodila, ko je bil nesrečni fant na sprehodu z mamo.